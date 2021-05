Orange ne va récupérer que 76,97 % du capital d’Orange Belgium

L’OPA avait été lancée il y a trois semaines. Il détenait alors 53 % et proposait une « prime » – selon l’opérateur – de 36 % par rapport au dernier cours de clôture.

La grogne était montée chez certains petits actionnaires. Sans bloquer l’offre publique d’achat, ils ont néanmoins réussi à empêcher Orange de récupérer au moins 95 %, une limite qui aurait permis à l’opérateur de retirer Orange Belgium de bourse.

Orange y voit néanmoins du positif : « Nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixés : offrir un prix juste aux actionnaires qui souhaitaient monétiser leurs titres et nous renforcer au capital d’Orange Belgium ».

« Avec près de 77 % du capital détenu par le Groupe, nous disposons désormais de moyens pour améliorer la flexibilité financière d’Orange Belgium, déployer plus efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et lui permettre de mieux réagir aux transformations majeures du marché belge »… mais nous n’avons pas plus de détail.