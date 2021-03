Perseverance sur Mars : suivez en direct le « premier bilan de santé » de l’instrument Supercam

Cela fait maintenant presqu'un mois que le rover s’est posé sans encombre sur la planète rouge. Il a même fait ses premiers tours de roues, laissant des traces dans la poussière.

Le CNES est l'une des parties largement impliquées dans la conception et la réalisation de l’instrument SuperCam dans le but est d’« étudier la diversité géologique de Mars et y détecter des traces d'éventuelles formes de vie passée. Collecter, conditionner et stocker des échantillons destinés à être renvoyés vers la Terre dans le cadre de missions ultérieures ».

Aujourd’hui, à partir de 17h30, le Centre National d'Études Spatiales tiendra une conférence en direct sur l’état de santé de SuperCam.