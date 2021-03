Forfaits 5 Go de 4G à 5 euros, 200 Go à 15 euros : RED by SFR relance, B&You suit le mouvement

Hier, la marque low cost de SFR relançait son forfait à 5 euros avec 5 Go de data, comprenant aussi des appels, SMS et MMS en illimité. Petite curiosité maison, « 6 Go d’internet depuis l’UE et les DOM » sont proposés (soit 1 Go de plus que depuis la France).

L’opérateur en profitait pour baisser son forfait 100 Go à 13 euros par mois et celui de 200 Go à 15 euros. Ils proposent respectivement 12 et 15 Go en itinérance dans l’Union européenne.

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que Bouygues Telecom s'aligne avec sa gamme B&You. On retrouve ainsi le forfait 5 Go à 5 euros par mois (avec 5 Go en Europe et DOM), 100 Go à 12,99 euros et 200 Go à 14,99 euros par mois, là encore avec respectivement 12 et 15 Go en roaming.

