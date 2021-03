Patch Tuesday : 82 failles corrigées, dont 14 critiques et deux 0-day

Comme chaque deuxième mardi de chaque mois, Microsoft a lâché hier soir ses correctifs pour tous les Windows encore supportés.

L’édition de mars 2021 est copieuse, avec un total de 82 failles corrigées. 10 d’entre elles sont critiques, les autres étant classées importantes. Et parmi les failles critiques, deux sont 0-day et déjà impliquées dans des attaques. L’installation des correctifs est donc recommandée au plus vite.

Les mises à jour cumulatives pour Windows 10 contiennent également des correctifs plus généraux sur les « opérations basiques », la sécurité pendant l’utilisation de documents Office ou encore celle de l’interface du système.

Voici les articles liés et les numéros de build pour les branches récentes de Windows 10 :