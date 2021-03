Le Gouvernement continue son offensive de communication via Twitch

« L’Olympique de Matignon donne rendez-vous au #FCBienveillance ce dimanche à 18h00 ». C'est ainsi que le premier ministre a annoncé qu'il était invité dans l'émission de Samuel Étienne sur Twitch, après François Hollande.

Un homme politique de premier plan sera donc interrogé par un journaliste du service public sur une plateforme numérique à destination des jeunes. « Je crois qu’il peut être intéressant de créer un espace de dialogue direct entre les citoyens et certaines personnalités » ajoute de donc côté Samuel Etienne.

Une analyse qui n'est pas partagée par celui qui l'accompagne dans son aventure sur la plateforme d'Amazon, pour qui « ce n’est pas un bon choix, et je continuerai à le dire. Mais nous sommes deux personnes différentes et les gens doivent le comprendre aussi et je pense que tu sais ce que tu fais ! ».

Le journaliste s'explique alors, précisant qu'il « entend la colère d'une partie de la communauté Twitch, pour qui cet espace devrait être préservé de la politique, et plus encore de la parole gouvernementale ». Mais il y voit une opportunité de créer du lien et de l'échange avec les citoyens. Pari réussi ? Nous verrons à 18h.

Dans tous les cas, cette annonce s'inscrit dans une volonté claire du gouvernement d'investir les grandes plateformes où les règles sont bien moins rigides que pour les chaînes de TV vis-à-vis du CSA, à un an de l'élection présidentielle.

Hier, c'était d'ailleurs au tour de Cédric O de faire ses preuves, mais en prenant moins de risques. Le secrétaire d'État chargé du numérique a en effet participé à une émission sur l'impact environnemental du numérique, un sujet actuellement sur le devant de la scène politique.

Il y était interrogé par Denis Masseglia, député de la majorité (LREM) de la 5e circonscription du Maine-et-Loire qui venait d'ailleurs d'être notifié d'un contact par StopAntiCovid. Une nouvelle forme du rôle de contrôle du Gouvernement tel qu'il doit être organisé par le Parlement, assurément.