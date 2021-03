L’ancien Edge n’est désormais plus supporté

Edge était initialement la réponse du berger à la bergère : un moteur Trident débarrassé de son ancien code, plus performant et plus respectueux des standards du W3C. Mais il avait le défaut de ne pas être Chrome dans un monde qui s’harmonisait déjà autour du navigateur de Google, au grand dam de Mozilla.

Il a été tué par Microsoft en décembre 2018, quand l’éditeur a annoncé l’arrivée d’un nouvel Edge, basé cette fois sur Chromium, débarrassé de tout code lié à Google et amélioré par les petits soins maison. Il a été lancé en janvier 2020 et il était su depuis longtemps que les jours de l’ancien étaient comptés.

Hier était la dernière journée de support technique pour Edge vieille formule. Cette date fatidique aurait dû ouvrir le même type de période à hauts risques que pour Windows XP et 7 en leur temps. Cependant, le Patch Tuesday du 13 avril désinstallera complètement Edge et installera le nouveau, si ce n’est pas déjà fait.