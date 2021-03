Xbox : la mise à jour de mars intègre le FPS boost et l’Auto HDR pour les anciens jeux

La nouvelle version du système pour Xbox One et X|S était attendue par les possesseurs de titres pour les anciennes consoles de Microsoft.

Elle fournit en effet deux fonctions dédiées, FPS boost et Auto HDR. Des jeux comme Watch Dogs 2 pourront exploiter plus efficacement la puissance des dernières consoles et ainsi grimper jusqu’à 120 fps. Même chose pour le HDR, qui doit vivifier les couleurs sur des titres qui en sont dépourvus. Les réglages sont séparés et activables pour chaque jeu séparément, au cas où les joueurs préfèreraient l’expérience originale.

La mise à jour de mars apporte également le support du Xbox Wireless Headset prévu le 16 mars, la possibilité de gérer ses abonnements directement depuis la console, un panneau de gestion des jeux plus réactif, des renseignements plus détaillés sur les jeux avec notamment la version la plus adaptée à la console utilisée et, comme d’habitude, une série de bugs corrigés.

On peut installer la mise à jour en se rendant dans les paramètres de la Xbox, mais elle devrait se télécharger et s’installer automatiquement.