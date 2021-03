Emmanuel Macron prié de retirer l'hébergement des données de santé des mains de Microsoft

« Acteurs et parties prenantes de l'écosystème numérique national, élus investis sur les questions relatives au droit du numérique, nous vous demandons instamment, Monsieur le Président, de retirer dès maintenant l'hébergement des données de santé au sein du cloud de Microsoft, pendant qu'aucune recherche basée sur le HDH n'a encore été réellement initiée. »

Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, plusieurs personnalités dénoncent la trop forte dépendance de la France aux technologies étrangères. « Nous ne parlons pas ici d'une simple "perte de souveraineté", car on ne peut perdre ce que l'on n'a jamais possédé ».

« Avoir confié les données de santé des citoyens à un cloud états-unien constitue donc, - et l'existence du Cloud Act n'en est qu'un facteur aggravant -, une erreur de jugement, voire même une faute morale de ceux qui l'ont décidé, dans le déni complet de leurs contradicteurs » écrivent les signataires.

« Comment a-t-on pu en effet valider que Microsoft soit partie prenante dès la genèse du projet au mépris de la procédure légale des appels d'offres ? Naïveté, incompétence technique, goût pour la facilité, inféodation intellectuelle à des modèles économiques étrangers, porosité de notre haute administration avec les équipes dirigeantes des géants du Net ? Les causes sont multiples et se combinent probablement ».

Parmi les signataires, des députés (Paula Forteza, Philippe Gosselin, Bastien Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Philippe Latombe, Paul Molac, Michèle de Vaucouleurs, Martine Wonner) et des professionnels, dont Me Isabelle Delage, Philippe Dewost (CEO de Phileos) ou encore Charlotte Galland (cofondatrice et directrice du développement de LordPrivacy).