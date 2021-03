Chiffrement homomorphe : La DARPA lance quatre équipes de recherche, une dirigée par Intel

Pour rappel, cette technique de cryptographie « permet d’effectuer des opérations sur des données chiffrées sans avoir besoin de les déchiffrer ». La DARPA a décidé de s’y pencher sérieusement avec la mise en place de quatre équipes de recherche.

Elles sont dirigées par Duality Technologies, Galois, SRI International et Intel Federal (qui travaille avec Microsoft), et se penchent sur « le développement d'un nouvel accélérateur matériel pour permettre de nouveaux niveaux de protection des données et de la vie privée ».

Chaque équipe devra développer une partie logicielle et matérielle afin d’accélérer les traitements des calculs homomorphes. Ce programme s’inscrit dans le cadre du Data Protection in Virtual Environments (DPRIVE).