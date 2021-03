Wordpress se met à son tour aux Stories

Wordpress dit tout le bien qu’il pense des Stories, et leur succès incontestable, avec plus de 500 millions de comptes Instagram utilisant cette fonction tous les jours.

Le fonctionnement sera donc peu ou prou le même. Les Stories de Wordpress peuvent se créer depuis les versions Android et iOS de l’application. On peut y mêler comme d’habitude du texte, des photos et des vidéos.

Les Stories de Wordpress ont une URL permanente, leur permettant d’être partagées sur d’autres plateformes. Comme les autres contenus, elles peuvent être vues, aimées et commentées. Si Publicize est utilisé, elles peuvent également être automatiquement envoyées sur les réseaux sociaux.

Mais la grande différence avec le format popularisé par Snapchat est que les Stories de Wordpress ne disparaissent pas après 24 heures. De fait, la plateforme les pousse pour des contenus comme des guides étape par étape, des recettes et tutoriels de cuisine, des mises à jour sur les projets pratiques ou encore des photos et vidéos « behind-the-scenes ».

La fonction est disponible maintenant, si l’on possède la dernière révision de l’application mobile. La version iPad sera mise à jour « très bientôt », tout comme le bloc de publication de la version web.