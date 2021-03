Ça y est, « Digital » est officiellement traduit « Numérique »

« Backdoor », « trapdoor » ? Surtout pas ! Préférez « Porte dérobée » ou « Poterne logicielle ». « Zero-day flaw » ? Non ! Optez pour « faille non corrigée ». « Digital » ? Que nenni, parbleu ! « Numérique » !

Quant à « webminar » et son calque français « webinaire », on le laissera de côté au profit, selon le contexte, de « conférence (en ligne), cyberconférence, visioconférence, voire audioconférence, téléconférence, ou encore séminaire (en ligne) ».

Voilà quelques-unes des nouvelles recommandations de la Commission d’enrichissement de la langue française, publiées au Journal officiel, section « vocabulaire de l’informatique ».

Ces traductions s’imposent à toutes les personnes publiques, puisqu’en vertu d’un décret de 1996, les termes et expressions publiés au Journal officiel sont « obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères ».

Cela concerne notamment les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, mais aussi « les correspondances et documents, de quelque nature qu'ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l'État ».