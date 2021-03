Alcatel Submarine passe chez Jaguar (Iliad) pour « ses opérations Cloud et Télécom sensibles »

Cet accord a été signé la semaine dernière par la filiale d’Iliad, qui se prépare à lancer ses offres B2B… comme c’est le cas depuis des mois (pour ne pas dire des années).

La société en profite pour « faire le beau » : « Jaguar Network démontre une nouvelle fois sa capacité à se positionner, dans la compétition face aux GAFA, comme un partenaire stratégique pour accompagner les grands comptes dans leur transformation numérique ».

Dans le détail, « Jaguar Network a donc repensé, redondé et sécurisé le réseau télécom de l’entreprise qui relie ses sites en Europe. S’agissant de l’infrastructure IT, un cloud hybride déployé sur deux sites synchrones, accompagné de services managés et près de 100 To de stockage, a été installé avec succès dans les datacenters parisiens de l’opérateur ».