Cryptomonnaies : PayPal se paie Curv

Cette acquisition s’inscrit dans la réalisation « d'un système financier plus inclusif », affirme PayPal dans son communiqué. Curv se présente comme une société spécialisée en « cryptographie et sécurité cloud », reposant sur une « architecture sécurisée et distribuée pour la signature de transactions ». Elle affirme avoir ainsi créé « une nouvelle norme pour la sécurité des actifs numériques ».

PayPal n’a donné aucun détail concernant cette transaction, qui devrait être finalisée durant le premier semestre de l’année.