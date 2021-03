Free Pro : l'offre pour entreprises du groupe Iliad enfin sur la rampe de lancement ?

Cela fait des années qu'il espère partir à l'assaut de ce lucratif marché, où la concurrence n'est pas vraiment le maître mot, même si les choses se sont améliorées avec le temps.

Au point de se payer 75 % du capital de Jaguar Network début 2019. La société marseillaise avait alors été invitée à travailler avec Scaleway pour mettre leurs forces en commun afin de séduire les entreprises. Elles avaient fait front commun lors d'un événement en juin 2019.

Mais près de deux ans plus tard, tout ne semble pas s'être passé comme prévu et l'offre d'Iliad pour les entreprises n'a toujours pas été lancée. Certes, la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses, mais d'autres problèmes pourraient en être à l'origine.

Nos confrères de la Lettre A évoquent des désaccords entre la culture d'entreprise du groupe et Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network qui en est toujours actionnaire. Particulièrement avec celui qui est aux manettes côté technique chez Iliad, Rani Assaf.

Décision aurait donc été prise de miser sur une autre stratégie et de mettre Jaguar Network de côté pour les offres TPE/PME et de le focaliser sur les offres sur mesure, pour de grands groupes.

Le lancement de l'offre B2B d'Iliad serait imminent désormais. Le très bien informé Tiino-X83 découvrait hier un site consacré à une offre « Free Pro », sans informations mais avec la traditionnelle fusée de lancement. Il a été rendu inaccessible depuis.

On devrait donc savoir sous peu comment Iliad compte faire la différence sur ce marché où la simplicité et les services seront un atout majeur et où il ne suffira pas de baisser les prix pour séduire. Cela tombe bien, ce dernier point n'est plus forcément le marqueur premier du FAI.

Autre question à laquelle on attend une réponse : si Jaguar Network a été écarté, en sera-t-il de même des solutions de Scaleway ou seront-elles mises à contribution ?