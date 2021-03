Edge : vers une base de code unifiée, une version Xbox chez les testeurs

Durant sa conférence Ignite, Microsoft a fait une intéressante session sur Edge (repérée par un utilisateur de Reddit) et sa volonté de proposer à terme une même base de code pour les versions desktop, Android et iOS.

Le code est pratiquement déjà le même pour Linux, macOS et Windows, mais les éditions mobiles utilisent un socle nettement plus ancien. Car si le dernier Edge pour ordinateurs est en version 89, la mouture Android est par exemple toujours basée sur la version 77.

Actuellement, tout ajout de fonctionnalité doit être réalisé trois fois. Avec l’unification prévue, le développement avancerait plus vite et les versions mobiles seraient donc beaucoup moins en retard. Précisons que la version iOS gardent son moteur WebKit, puisque les règles de l’App Store stipulent qu’aucun navigateur ne peut embarquer son propre moteur de rendu.

La différence serait de fait surtout sensible sur Android, car Microsoft a implémenté depuis plusieurs mois des améliorations de performances ou visant à réduire la consommation d’énergie, comme les récents onglets « dormants ».

Microsoft travaillerait sur cette unification depuis environ un an. L’éditeur prévoit de lancer une bêta pour Android et iOS dans les « mois à venir ».

Parallèlement, un petit groupe de testeurs Xbox Insiders reçoit actuellement la première préversion d’Edge Chromium pour la console (versions One et X|S). Il était temps, car l’ancien Edge ne sera plus supporté dès demain (9 mars). Selon Windows Central qui note cette arrivée, le déploiement devrait suivre au cours des prochaines semaines.