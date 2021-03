Visual Studio Code 1.54 apporte le support des puces Apple Silicon

Alors que le Visual Studio pour Mac aura besoin d’encore un peu de temps pour prendre en compte les puces M1 d’Apple, la version Code est déjà prête.

La mouture 1.54 pour Mac devient une application universelle pouvant fonctionner nativement sur les modèles Apple Silicon. Elle n’a donc plus besoin de Rosetta, avec de meilleures performances et une plus grande autonomie à la clé. Notez pour ceux qui souhaitent économiser de la place que Microsoft propose des téléchargements spécifiques à chaque architecture et plus légers. Sur un Mac M1, on passe ainsi de 166 à 100 Mo.

Parmi les autres améliorations, on note un renfort de l’accessibilité (navigation entre les mots et rôles pour les vues et boutons), la restauration des processus du terminal au rechargement de la fenêtre, des packs Product Icon Themes, la comparaison des changements entre plusieurs entrées de l’historique Git, le rechargement automatique des notebooks ou encore une extension Brackets permettant de préserver les raccourcis clavier dans Visual Studio Code.