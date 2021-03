La France Insoumise veut un moratoire sur le déploiement de la 5G

Dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, les députés de la France Insoumise réclament « un moratoire sur le déploiement du réseau 5G ».

« Il ne pourra être relancé qu’à la condition d’un avis favorable de la population française, résultant d’une consultation nationale menée à travers tout le territoire français pendant au moins un an », exposent les députés.

« à qui donc profite la 5G ? » se demandent-ils. « Le débat manque sur le sujet et les conflits d’intérêts sur les perspectives économiques colossales de la 5G pour les opérateurs ne sont pas dissimulés. Or, pour chacun des usages de la 5G évoqués, d'autres technologies existent déjà et suffisent ». Ils citent la 4G, le wifi, la fibre.

« Selon le gouvernement toujours, la 5G permettrait d’éviter la saturation des réseaux 4G. Une telle généralité n'a aucun sens et dépend des territoires. Il y a donc matière à s’interroger sur l’utilité d’une telle technologie aux effets indésirables nombreux ».

« De très nombreux Français n'ont pas un accès internet de bonne qualité voire pas accès à internet du tout. Il s'agit là aussi d'un objectif prioritaire sur le déploiement de la 5G », ajoutent-ils.

« Une autre conséquence de la 5G sera le renforcement de la collecte des données personnelles. Les objets connectés constituent autant d'espions dans notre vie pour de la publicité ciblée et de la propagande, ce que nous refusons ». Ils épinglent aussi des conséquences « très dommageables » pour l’environnement, considérant que « la 5G induira une augmentation de la consommation ».