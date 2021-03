Mars : premiers tours de roue pour Perseverance, ExoMars 2022 « fait un tour de manège »

Arrivé récemment sur la planète rouge, le rover procède à des tests et vérifications de ses systèmes avant de se lancer à la recherche de traces de vies passées. Une étape vient d’être franchie : il a roulé sur une distance de 6,5 mètres.

Ce trajet s’est découpé en deux morceaux : 4 mètres, un virage à 150° et 2,5 mètres. On peut ainsi voir les traces laissées par le rover dans la poussière. La NASA annonce qu’il pourra par la suite faire des trajets de 200 mètres au plus lorsqu’il sera en pleine phase d’exploitation scientifique.

De son côté, l’ESA parle d’ExoMars qui a été décalée à 2022 (au lieu de 2018 puis 2020). La mission « au complet – soit le module de transfert, le module de descente, la plateforme de surface nommée Kazachok et le rover Rosalind Franklin – a effectué des "tests de rotation" essentiels en vue de son voyage vers Mars ».

Le but est de vérifier que l’ensemble tiendra le choc durant les longs mois du voyage. Le jumeau terrestre du rover Rosalind Franklin « a effectué pour la première fois des essais d’activités scientifiques, dont la collecte d’échantillons de forage et de l’imagerie en gros plan ».