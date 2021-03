Dreem change de PDG

Comme l’explique les Echos, Hugo Mercier et Quentin Soulet de Brugière assument leur choix : « Le premier, jeune PDG très présent dans les médias vient de quitter cette start-up spécialisée dans le sommeil. Le second, davantage tourné vers la communauté scientifique en ancien CTO, prend le relais et veut concrétiser le virage BtoB accéléré l'an dernier ».

Hugo Mercier explique être présent durant la phase de lancement et de recherche d’investisseurs. Il passe maintenant les commandes à son directeur technique alors que la société a entamé depuis un moment un virage vers les professionnels de la santé