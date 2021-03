Edge 89 fait le plein : démarrage plus rapide, onglets verticaux et veille des onglets inutilisés

La nouvelle mouture stable du navigateur est disponible au téléchargement et en mise à jour, depuis l’À propos. Elle apporte des améliorations notables dans plusieurs domaines.

Le démarrage peut ainsi être accéléré de 29 à 41 %, selon l’éditeur. Mais il n’y a pas de magie : Edge ne pouvant pas augmenter les performances de l’unité de stockage, il laisse plusieurs composants clés en mémoire quand il est fermé ou quand la session est ouverte sur l’ordinateur.

La nouvelle fonction n’est pas disponible chez tout le monde pour l’instant. Microsoft précise que le déploiement se fera progressivement dans le courant du mois. Notez également que cette nouveauté pourra être coupée dans les options.

On reste dans les performances avec la mise en veille automatique des onglets quand ils sont inutilisés depuis un certain temps, par défaut 2 heures. Avec ce réglage, Edge enregistre à la fin de la journée une réduction de 26 % de sa charge processeur et de 16 % de sa consommation mémoire.

Ces gains peuvent augmenter avec un réglage plus agressif, par exemple 30, 15 voire 5 min, le plus petit choix possible. La fonction, bâtie sur le « gel » des onglets de Chromium, libère les ressources chaque fois qu’un onglet est plongé dans le sommeil.

Mais un réglage plus court signifie également que ces onglets, s’ils doivent être rouverts, marqueront un temps d’attente avant de réafficher leur contenu. C’est donc aux utilisateurs de trouver un bon équilibre entre libération des ressources et fréquence de consultation des sites. Notez que les onglets endormis sont signalés par des titres et favicons grisés.

Une fois Edge 89 installé, les utilisateurs pourront voir également un nouveau bouton à gauche des onglets (il faudra l’activer dans les options dans le cas contraire). Une fois cliqué, il bascule les onglets à gauche, dans une colonne. Elle est suffisamment large par défaut pour afficher les principaux titres des onglets, mais on peut en réduire la taille pour ne laisser que les favicons. Un court passage de la souris sur les icônes rouvrira la colonne pour montrer les titres.

La fonction est clairement dédiée aux personnes gérant un grand nombre d’onglets, car la disposition verticale permet d’en afficher un plus grand nombre.

On fera remarquer bien sûr que la mise en veille des onglets ou encore leur affichage vertical n'ont rien de particulièrement neuf. Firefox endort ses onglets depuis longtemps, et des navigateurs spécialisés comme Vivaldi permettent de manipuler les onglets depuis plusieurs années. Microsoft reconnaît cependant ne pas être le premier dans ces domaines.

Plusieurs nouveautés sont également en approche pour Bing, avec notamment des vues remaniées pour les résultats, un nouvel affichage pour les recettes et globalement une approche visuelle plus « moderne et engageante ». Mais ces améliorations ne seront pour la plupart pas disponibles avant plusieurs mois.