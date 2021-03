5G : 21 714 sites 5G autorisés par l'ANFR, dont 10 693 sont « techniquement opérationnels »

Sur le déploiement de la 5G, l’Agence nationale des fréquences et le régulateur des Télécoms (Arcep) continuent de diviser l’information en deux. Le premier donne les chiffres des sites autorisés et techniquement opérationnels, tandis que le second s’occupe de ceux commercialement ouverts.

L’ANFR explique que « La quasi-totalité de ces implantations 5G ont été autorisées sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 2 sites n’hébergent que de la 5G ».

Voici la répartition des sites par bandes de fréquences :

15 734 sites 5G sont autorisés dans la bande 700 MHz (Free Mobile), dont 7 054 sont déclarés techniquement opérationnels ;

6 090 sites 5G sont autorisés dans la bande 2 100 MHz (Bouygues Telecom, Orange et SFR), dont 3 261 sont déclarés techniquement opérationnels ;

5 631 sites 5G sont autorisés dans la nouvelle bande 3,5 GHz (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR), dont 1 995 sont déclarés techniquement opérationnels.

L’Agence fait aussi le point sur la 4G : « 52 819 sites 4G sont autorisés en métropole au 1er mars, dont 48 053 sont en service ». Tous les détails sont disponibles par ici, tandis que l’observatoire complet se trouve par là.