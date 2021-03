Piano rachète 100 % des parts d’AT Internet

Piano est une plateforme d’optimisation de l’expérience client, qui croque donc le français AT Internet, présenté comme le « leader européen du Digital Analytics et des données contextuelles ».

« Ce rapprochement représente une étape importante pour le secteur. Pour la première fois, une solution de Digital Analytics de classe mondiale est combinée à une offre de produits spécialisée dans l’orchestration et la personnalisation de parcours clients, dans le but d’optimiser l’expérience utilisateur et de stimuler la rétention », indique le communiqué.

« La transaction comprend un échange d’espèces et d’actions, avec un financement d’Updata Partners, Rittenhouse Ventures et Sixth Street Partners, et se traduit par l’acquisition par Piano de 100 % des parts d’AT Internet », mais le montant n’est pas précisé.