Du changement à la tête de Gaia-X, avec de nouveaux CEO et CTO

Francesco Bonfiglio prendra la suite de Hubert Tardieu le 8 mars et deviendra alors le nouveau CEO (chief executive officer). Il a « plus de 30 ans d'expérience dans le secteur informatique, y compris des postes à responsabilité dans de grandes multinationales telles Engineering, Hewlett Packard, Avanade, Unisys et Rational Software », explique le communiqué.

De son côté, Pierre Gronlier prend le rôle de chief technical officer (CTO), et remplace Boris Otto. Il était auparavant chez OVHcloud où il est resté quatre ans, après être passé par Microsoft et Skype.

Hubert Tardieu et Boris Otto ne quittent pas Gaia-X pour autant puisqu’ils deviennent respectivement président et vice-président du conseil d’administrationpar intérim. Les autres membres sont Servane Augier (3DS Outscale), Jean-François Cases (Amadeus), Martine Gouriet (EDF), Thomas Hahn (Siemens), Lars Nagel (International Data Spaces Association), Alban Schmutz (OVHcloud), Olivier Senot (Docaposte), Harald Summa (DE-CIX) et Sebastian Schlosser (BMW Group).

Le 7 juin une assemblée générale est prévue, durant laquelle le nouveau Conseil d'administration sera élu.

