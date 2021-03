Google lance Flutter 2, les applications desktop et web en ligne de mire

Flutter 2 a tout d’une version majeure. Le toolkit a été initialement créé pour faciliter le développement des interfaces pour les applications mobiles, quel que soit l’environnement. Ce concept est aujourd'hui étendu aux applications de bureau et web.

Le même code peut donc être désormais utilisé pour construire des applications à destination d’Android, iOS, Linux, macOS, Windows et du web. En préparation depuis un bon moment, le support du desktop est cependant à considérer comme étant en « bêta ».

Le support web est de son côté considéré comme stable. Au cours de la dernière année, l’équipe de développement est passée d’un modèle classique centré sur DOM à une autre base, baptisée Canvas Kit. Il s’agit d’un projet en WebAssembly reprenant le même moteur graphique Skia que dans Android et Chrome. Canvas Kit est décrit comme nettement plus rapide que l’approche DOM classique.

Flutter 2 fait notamment la joie de Canonical et Microsoft, qui soutiennent activement le projet open source. Canonical va ainsi l’utiliser pour toutes ses prochaines applications desktop et mobiles. Pour rappel, l’éditeur travaille notamment sur une modernisation de son installeur, qui utilisera justement Flutter.

Microsoft travaille avec Google pour s’assurer d’un support complet de Windows dans Flutter. La firme a d’ailleurs publié ses contributions au moteur de Flutter pour le support des écrans pliables sur les appareils Android. Les rumeurs évoquant une nouvelle version du Surface Duo pour cet automne, on ne sera pas étonné.

Pour Microsoft, l’arrivée de Flutter 2 pourrait être une réelle opportunité, puisque le kit va se retrouver aux premières loges pour les développeurs de PWA (Progressive Web Apps), puisque des éléments manquants comme le remplissage automatique du texte et le support des manifestes sont maintenant là.

Les PWA étant bienvenues dans le Windows Store au même titre que les autres, la boutique pourrait donc d’autant plus vite se remplir. Sans parler de la place que Microsoft leur a faite dans Windows 10, avec la possibilité de les « installer » via Edge, avec raccourci dans le menu Démarrer, notifications et autres.