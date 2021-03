AMD et HPE au cœur d'un nouveau supercalculateur en Suède

Les deux entreprises viennent de signer un partenariat avec le Royal Institute of Technology (KTH) autour du futur supercalculateur Dardel, basé sur la plateforme Cray EX. Son nom est un hommage à la romancière Thora Dardel et de son mari, le peintre Nils Dardel.

Ce supercalculateur exploite des processeurs EPYC (Zen 2) et des solutions de calcul Instinct pour une puissance de calcul totale de 13,5 PFLOPS « ce qui profitera grandement aux capacités suédoises de calcul en termes de science, d’ingénierie et de recherche » promettent les concepteurs.

Il sera hébergé à Stockholm, au sein du PDC Center of High Performance Computing afin de « remplacer l’actuel système phare de la Swedish National Infrastructure for Computing » et effectuer des calculs sur la dynamique des fluides, la biophysique et la chimie quantique.

« HPE fournira, avant l’été 2021, la première partie du système, composée de la partition CPU et du stockage. Cette phase initiale offrira aux utilisateurs du SNIC environ 65 000 cœurs CPU aptes à réaliser leurs calculs. La seconde partie de Dardel, comprenant la partition GPU, sera livrée au cours de l’automne 2021 » promet l'équipe.

Elle précise que les chercheurs « commenceront à utiliser Dardel à partir de juillet 2021, et dès janvier 2022 pour la seconde phase ».