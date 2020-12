Telegram ajoute des salons vocaux et prépare sa monétisation pour 2021

Dernière mise à jour fonctionnelle pour l’application de messagerie cette année, avec l’arrivée des salons vocaux, fonctionnant à la manière de Discord.

Que ce soit sur ordinateur de bureau, Android ou iOS, le créateur d’un groupe peut activer le salon vocal, permettant aux membres d’y entrer ou d’en sortir librement. Tant que la fonction n’est pas coupée, le salon reste actif.

D’autres fonctions ont été ajoutées. Sur Android, on peut maintenant éditer une photo déjà envoyée, et sélectionner la carte SD comme stockage par défaut. Sur iOS, on peut éditer une photo reçue avant de la renvoyer et demander à Siri de lire les messages reçus.

Enfin, Telegram lance sa Bug and Suggestion Platform, pour que les utilisateurs y déposent leurs idées et signalement des bugs.

Parallèlement, Pavel Durov, fondateur de Telegram, est revenu dans un message sur les finances de l’application, et surtout du service en arrière-plan. L’ensemble est gratuit depuis 2013, la société étant alimentée par les dons et les propres finances de Durov. Ce ne serait plus suffisant depuis un moment, forçant l’entreprise à réfléchir à sa monétisation.

Les détails manquent encore, mais on sait que des fonctionnalités Premium seront introduites courant 2021. Les fonctions sorties jusqu’à présent resteront toutes gratuites. Les ajouts Premium seront a priori prévus pour les utilisateurs avancés ou les entreprises.

Les publicités sont également à l’étude. Une Ad Platform sera proposée pour publier des contenus dans les canaux, où certaines publicités déguisées et intrusives sont déjà diffusées, selon Durov.

Ce dernier promet que l’entreprise ne sera pas vendue, que la vie privée continuera d’être respectée et que les discussions privées n’auront pas de publicités, pas plus que les groupes classiques. Le fondateur ajoute que les packs de stickers pourront être Premium, l’auteur récupérant alors une partie des gains.