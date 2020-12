Le réseau social américain a supprimé la page de Pete Evans, accusé de ne pas respecter les conditions générales d’utilisations du fait de ses propos sur la Covid-19, selon le Guardian.

Il avait déclaré que la pandémie était un canular et critiqué l’usage des masques et les vaccins à venir. Le cuisinier avait été révélé au grand public en étant juge d’un télécrochet culinaire australien et avait plus d’un million d'abonnés sur Facebook. Son compte Instagram reste toutefois ouvert.