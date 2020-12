Cisco, McAfee, Microsoft et 16 autres entités lancent la Ransomware Task Force

L’initiative a été lancée par l’Institute for Security and Technology (IST). Elle réunit des entreprises, experts gouvernementaux et en droit, associations, assurances en cybersécurité et organisations internationales.

Les membres fondateurs sont Aspen Digital, Citrix, The Cyber Threat Alliance, Cybereason, The CyberPeace Institute, The Cybersecurity Coalition, The Global Cyber Alliance, McAfee, Microsoft, Rapid7, Resilience, SecurityScorecard, Shadowserver Foundation, Stratigos Security, Team Cymru, Third Way, UT Austin Stauss Center, Venable LLP et l’Institute for Security and Technology.

Pour l’instant, on sait simplement que ces entités vont s’unir pour coordonner des efforts de lutte contre les ransomwares. Le détail n’est pas fourni, et le site officiel de la RTF ne sera mis en ligne que le mois prochain.