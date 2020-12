La France lancera un satellite d’observation militaire le 28 décembre

Ce sera le dixième et dernier lancement de l’année pour Arianespace, et le cinquième avec une fusée Soyouz. À son bord, on retrouvera le satellite CSO-2 (Composante spatiale optique) dont le décollage est prévu à 17h42, heure de Paris.

« Le satellite CSO-2 est le deuxième satellite dédié à l’observation militaire de la Composante Spatiale Optique (CSO), une constellation de trois satellites identiques placés sur des orbites polaires d’altitude différentes, et affectés à deux missions : reconnaissance pour CSO-1 et -3, et identification pour CSO-2 ».

Pour rappel, le programme CSO est le successeur des systèmes Hélios 1 et 2. « Plus agile et réactif que ses prédécesseurs, CSO permet de recueillir un plus grand nombre d’images d’une même zone géographique en un seul survol et délivre aux forces armées des images d’une qualité inédite », rappelle le ministère des Armées.