Tour d’horizon de l’année 2020 vue par le CNRS

Alors que nous vivons les derniers jours de 2020, les bilans continuent de fleurir en ligne. C’est désormais au tour du CNRS.

« Si le Covid-19 a mobilisé de nombreux scientifiques cette année, la recherche s’est également poursuivie dans tous les domaines. De la détection de trous noirs à la découverte d'empreintes de dinosaures ».

Entre les deux, on retrouve aussi l’exploration martienne, les neutrinos, une capsule pour étudier le corps humain de l’intérieur, les ondes térahertz, etc. Le Centre Nationale pour La Recherche Scientifique propose « un florilège non exhaustif de travaux menés en 2020 ».