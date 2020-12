Adobe diffuse des bêtas de Premiere Pro, Premiere Rush et Audition optimisées pour Apple M1

Les éditeurs continuent leur travail d’adaptation aux puces Apple Silicon. Chez Adobe, les trois prochains logiciels à passer à la moulinette seront Premiere Pro, Premiere Rush et Audition, dont des bêtas optimisées – en tout cas partiellement – sont disponibles pour les abonnés au Creative Cloud.

Ces bêtas s'exécutent séparément et ne remplacent pas les versions stables. Heureusement, car Adobe prévient que leur fonctionnement n’est pas garanti. L’optimisation est progressive, surtout dans Premiere Pro : les fonctions transiteront au fur et à mesure des bêtas.

Comme Adobe l’indique dans un billet dédié, le gain en performances à attendre est important à terme. Sur des fonctions tirant partie de l’IA, les versions optimisées M1 enfoncent littéralement leurs cousines sur Mac Intel. Sur des opérations plus courantes comme l’export H.264, on est proche des performances de l’actuel MacBook Pro 16" (Core i7 de 9e génération, six cœurs à 2,6 GHz dans sa version de base)

L’éditeur prévient également que de nombreux compléments ne fonctionnent actuellement pas. Il se concentre pour l’instant sur les fonctions essentielles et les codecs les plus utilisés : H.264, HEVC et ProRes. Les plug-ins, effets et pilotes tiers doivent être mis à jour par leurs éditeurs respectifs.

Début 2021, l’optimisation M1 continuera avec Illustrator et InDesign. Puis viendront Lightroom Classic et After Effects dans le courant de l'année, sans plus de précision pour l’instant.