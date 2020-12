Aux États-Unis, les FAI ne peuvent plus facturer de frais pour des modems/routeurs que les clients n’utilisent pas

C’est la conséquence de la loi Television Viewer Protection Act (TVPA) votée et signée par Donald Trump fin 2019. Elle devait entrer en vigueur le 20 juin, mais un délai de six mois a été accordé aux fournisseurs d'accès à cause de la pandémie. Elle est donc en place depuis le 20 décembre, comme le rapporte Ars Technica.

Le but étant de « mettre fin à une pratique commerciale déraisonnable consistant à facturer aux consommateurs des frais de location pour les routeurs/modem câble même s’ils ne les utilisent pas […]. Cette mise à jour de bon sens leur permettra de continuer à utiliser leur propre équipement sans être obligés de payer pour quelque chose qu'ils n'ont pas demandé et qui n’est pas nécessaire », explique le groupe de défense des consommateurs Public Knowledge.

En France, la plupart des fournisseurs d’accès – notamment les quatre nationaux – imposent généralement leur propre modem/routeur. Il est parfois possible d’en utiliser un autre (sans aide « technique »), mais celui de votre FAI est tout de même livré et compris dans le prix de votre abonnement.

Depuis le 1er février 2018, la DGCCRF impose en France que le tarif de la location de la box soit inclus dans le montant affiché aux clients.