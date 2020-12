Cœur de réseau 5G SA : Samsung s'associe à Intel

Cela fait des années que le fondeur travaille sur des solutions spécifiquement taillées pour la téléphonie mobile, et ses efforts commencent à payer puisque l'on voit ses CPU utilisés ici ou là.

Alors que la 5G Non Standalone (NSA), reposant sur un cœur de réseau 4G, est désormais disponible, tous les yeux sont tournés vers la prochaine grande étape : le passage à la 5G Standalone (SA) avec un cœur de réseau 5G.

Samsung s'associe à Intel sur le sujet, travaillant sur une plateforme équipée de processeurs Xeon Scalable de seconde génération (Platinum 8280) et de cartes réseau E810 avec Enhanced Dynamic Device Personalization (DDP).

Cette dernière prend en charge une partie du travail de répartition des données. De quoi atteindre un débit global de 305 Gb/s et servir jusqu'à 200 000 utilisateurs en simultané avec un contenu vidéo basse définition (1,5 Mb/s par client en moyenne).

Les deux compères promettent que cette solution est non seulement plus performante, mais aussi plus efficace d'un point de vue énergétique. Un guide technique complet est disponible par ici.