2020 : « je la qualifierais de naufrage total, mais ce serait dévalorisant pour le Titanic »

C'est l'une des accroches de la bande-annonce du faux documentaire satirique annoncé par Netflix il y a quelques jours. Il sera disponible le 27 décembre sur la plateforme de SVOD.

Mort à 2020 reprendra les codes du genre, avec ses entrepreneurs et politiques opportunistes, savants (fous), conspirationnistes et autres « citoyens lambda ».

Pensé par les créateurs de Black Mirror, on s'attend tout de même à un peu plus que quelques clichés s'enchainant dans des scènes convenues et humoristiques.

Espérons que la surprise sera au rendez-vous et à la hauteur du casting.