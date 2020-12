GNOME 40 prépare un grand renouvellement ergonomique

L’équipe de GNOME travaille sur la version 40 de son environnement de bureau. Pour rappel, elle avait décidé qu’après la mouture 3.38 (sortie en septembre), la 3.40 deviendrait la 40, comme signe d’une évolution majeure.

Et effectivement, les travaux en cours sont nombreux et importants, autant sur la présentation que sous le capot. Les développeurs préparent une nouvelle série d’améliorations, qu’ils espèrent voir prêts pour l’arrivée initiale de GNOME 40, prévue pour mars prochain.

Actuellement, un bureau sous GNOME Shell non modifié est un espace vide, et l’utilisateur doit comprendre de lui-même comment faire. L’équipe va modifier ce comportement, en ouvrant par défaut un mode Activité remanié.

On y verra un nouveau Dash (le Dock maison) horizontal, un champ de recherche ainsi que les espaces de travail, disposés horizontalement. Cette vue sera complétée au fur et à mesure que des applications seront ouvertes. Elles y seront également identifiées par leur icône, en plus de la traditionnelle miniature. En outre, chaque espace de travail pourra avoir son propre fond d’écran.

La grille Applications est elle aussi modifiée, avec un affichage plus horizontal là encore, pour créer une nouvelle uniformité de vue. Dans les explications et captures fournies par l’équipe, on remarque que de nombreux éléments sont préservés, comme les résultats en temps réel dans la recherche, la réorganisation des applications ou encore les dossiers. En revanche, on n’y voit pas l’indicateur de fonctionnement d’une application dans le Dash.

Le travail continue donc, mais l’équipe est confiante en son travail actuel. D’après les tests réalisés et les retours reçus, la nouvelle ergonomie est préférée à l’ancienne, en tout cas pour l’instant. Comme toujours, l’épreuve du feu restera la confrontation générale avec le public.

Notez que l’on parle bien de l’ergonomie par défaut, hors de toute modification. Or, il arrive souvent que GNOME soit modifiée pour les besoins d’une distribution Linux, comme c’est le cas avec Ubuntu.