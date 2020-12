Space Force : et voici les… Guardians (de la Galaxie ?)

L’annonce a été faite par le département de la Défense américain : « Soldats, marins, marines, aviateurs et gardiens. C'est la liste du personnel de l'armée, de la marine, du corps des marines, de l'armée de l'air et du plus récent service armé américain, la Space Force ».

Voilà qui devrait donner du grain à moudre à Greg Daniels et Steve Carell pour la série éponyme, qui a été renouvelée pour une seconde saison. Bien évidemment, ces Guardians/Gardiens ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux… à commencer par le compte officiel des Gardiens de la Galaxie (le film) avec un court message : « Qui, nous ? »

Pour rappel, le logo de la Space Force, très proche de celui de Star Trek, avait déjà provoqué de nombreuses réactions. Le ministère de la Défense avait même réagit : « le symbole delta, l'élément principal du sceau, a commencé à être utilisé par les forces aériennes américaines dès 1942 et a été utilisé sur des emblèmes d'agences spatiales dès 1961 », alors que le premier Star Trek date de 1966.