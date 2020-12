Usine Wistron saccagée et ouvriers non payés : Apple confirme et prend des mesures

La semaine dernière, des employés mécontents de ne pas avoir été payés ont manifesté sur le site d’une usine de fabrication d’iPhone de Wistron en Inde. Certains ont saccagé les locaux.

Apple a d’ores et déjà annoncé qu’elle ne signerait pas de nouveau contrat avec son partenaire tant que les conditions de travail ne seraient pas respectées : « Notre objectif principal est de nous assurer que les travailleurs sont traités avec dignité et respect et que leur rémunération est versée en intégralité rapidement », comme le rapporte Reuters.

Le gouvernement indien a également mené son enquête et relève des « violations graves du droit du travail » : « des pratiques comme le sous-paiement des salaires, les horaires irréguliers et les mauvaises conditions de travail étaient monnaie courante », précise 9To5Mac.

En cause, un manque notable de personnel pour gérer l’importante masse salariale (plus de 10 000). « C’est une nouvelle usine et nous reconnaissons avoir fait des erreurs lors de notre expansion », indique Wistron. Une procédure de licenciement serait en cours contre l’un des responsables.