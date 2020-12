Piratage de l'Agence européenne du médicament : « un nombre limité de documents » consultés

Il y a deux semaines, nous apprenions qu’elle était victime d’une cyberattaque. Alors que les investigations se poursuivent, elle donne quelques détails : « Jusqu’à présent, l’enquête a révélé qu’un nombre limité de documents appartenant à des tiers avaient été illégalement consultés », comme le rapporte Reuters.

L’Agence affirme qu’elle est toujours pleinement opérationnelle et que son calendrier d’évaluation des vaccins et traitements contre la Covid-19 reste le même pour le moment. Elle doit donc rendre son avis aujourd’hui sur celui de Pfizer et BioNTech.