3,7 milliards d’euros pour le CNRS en 2021, en hausse de 3,6 %

Le Conseil d’administration du Centre National pour la Recherche Scientifique a adopté vendredi son budget 2021. Il comprend notamment une subvention de l’État de 2,7 milliards d’euros et 866 millions d’euros de ressources propres.

Selon le CNRS, ce budget permet, « pour la troisième année consécutive, de poursuivre et de renforcer les orientations » avec « le recrutement de 250 chercheurs et 310 ingénieurs et techniciens (IT), […] de 180 doctorants, […] la prématuration de projets (6,9 M€) [et] le soutien à l’interdisciplinarité ».