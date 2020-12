Twitter : notifications pour les fleets, comptes en commun et relancement de la vérification

Via une série de tweets, Twitter a annoncé plusieurs changements et améliorations pour son service.

Sur les Fleets tout d’abord, les utilisateurs recevront une notification quand un de leurs tweets est partagé sous forme de Fleet par une autre personne, de la même manière qu’elle en reçoit une quand elle est mentionnée dans un Fleet.

Ensuite, certaines personnes pourraient ne plus voir la fonction « Partager dans un Fleet » dans le menu de partage attaché à un tweet. Twitter demande que la dernière version de l’application soit installée pour restaurer cette capacité.

Sur Android, une partie des utilisateurs peut maintenant voir certains éléments en commun quand ils répondent à une personne qu’ils ne suivent pas. L’information apparait juste au-dessus du clavier virtuel dans une zone bleu clair et affiche les comptes suivis en commun.

Twitter met également fin à son expérience sur les retweets et revient au mode précédent. L’entreprise avait choisi de passer automatiquement en mode citation, mais s’est aperçue que 45 % des utilisateurs ne mettait qu’un seul mot, et 75 % moins de 25 caractères. Plus « grave », la fréquence des retweets et citations aurait globalement diminué de 20 %.

Enfin, Twitter relancera son processus de vérification des comptes le 20 janvier. La société dit avoir reçu plus de 22 000 retours sur la question.

Parmi les changements présentés, on note des prérequis moins lourds pour lancer une procédure, des catégories affinées pour les badges ainsi que des lignes de conduite plus claires sur ce qu’il faut faire en cas de retrait d’un badge, parce que le compte a été inactif trop longtemps ou que le compte a enfreint les règles de Twitter.

Parmi les nouvelles catégories, on note les membres officiels des gouvernements, les entreprises, les marques, les ONG, les médias, les journalistes, personnalités du monde des loisirs, les comptes liés au sport, ainsi que les activistes, organisateurs et autres « influenceurs ».

Dans le courant de l’année prochaine, Twitter introduira également une labellisation des comptes automatiques ou appartenant à des personnes décédées. Pour ces dernières, il s’agira de « mémorialiser » les comptes, un peu à la manière de ce que fait Facebook aujourd’hui.

Les comptes actuellement certifiés doivent s’assurer de quelques critères avant le 20 janvier pour ne pas perdre leur badge : une adresse email ou un numéro de téléphone vérifié, une image de profil ainsi qu’un nom.

Notez que si la nouvelle politique entrera en vigueur le 20 janvier, cela ne signifie pas forcément que les personnes intéressées pourront se faire certifier à cette date. Twitter évoque « début 2021 » pour l’arrivée de la procédure, sans plus de précision.