L’Europe autorise le rachat de Fitbit par Google, à condition de respecter une série d’engagements

« Nous sommes en mesure d'autoriser l'acquisition envisagée de Fitbit par Google car les engagements garantiront que le marché des appareils de technologie portable et l'espace naissant des services de santé numériques resteront ouverts et concurrentiels », affirme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Elle ajoute : « ces engagements détermineront la manière dont Google peut utiliser les données récoltées à des fins publicitaires, dont l'interopérabilité entre les appareils de technologie portable concurrents et Android sera préservée et dont les utilisateurs pourront continuer à partager leurs données relatives à la santé et à la forme physique s'ils en font le choix ».

La Commission a mené une enquête approfondie, à la suite de quoi elle « craignait que l'opération, telle que notifiée à l'origine, nuise à la concurrence sur plusieurs marchés ». Google a alors proposé des engagements supplémentaires :

Ne pas utiliser les données relatives à la santé et au bien-être des utilisateurs de l'Espace Économique Européen (EEE) pour Google Ads

Maintenir une séparation technique des données concernées d'utilisateurs de Fitbit

La possibilité pour les utilisateurs de l'EEE d'autoriser ou refuser que leurs données de santé et de bien-être stockées dans leur profil d'utilisateur Google ou Fitbit soient utilisées par d'autres services Google tels que Search, Maps, Assistant et YouTube.

Maintenir la possibilité d'accéder aux données pour les applications tierces via l'API web Fitbit

Continuer de céder gratuitement aux fabricants d'équipements d'origine (FEO) Android le droit d'utiliser ces API publiques

La Commission ajoute que la durée des engagements est de dix ans : « En raison de la position solidement établie de Google sur le marché de la publicité en ligne, la Commission pourra décider de prolonger l'engagement concernant la publicité d'une durée supplémentaire de dix ans maximum, pour autant qu'elle justifie la nécessité d'une telle prolongation ».