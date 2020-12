Molotov lance « Kids & Teens » pour les enfants et adolescents, à 4,99 euros par mois

Cette offre vise un public de 3 à 14 ans, « avec des dessins animés, des mangas, des films et séries, des émissions ludo-éducatives issus, des programmes de six premiers partenaires », notamment Duck TV, Boing, Boomerang, Toonami et Mangas.

« Des discussions sont en cours avec d’autres éditeurs », précise la plateforme. Molotov Kids & Teens est annoncé à 4,99 euros par mois, sans engagement. Une promotion à l’occasion du lancement permet d’en profiter pour 2,99 euros par mois, pendant trois mois.

« Les chaînes Toonami, Boomerang et Boing sont par ailleurs disponibles dans l’offre Extended de Molotov qui propose déjà plus de 100 chaînes (9,99€/mois sans engagement) », ajoute la société.