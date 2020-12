Flight Simulator dépasse les 2 millions de joueurs, sur Xbox Series l'été prochain

Microsoft explique que le dernier volet de son simulateur de vol est « le plus rapide à franchir la barre des 2 millions de joueuses et de joueurs ».

Dans le même temps, l’éditeur prépare la suite : « L’année 2021 s’annonce déjà chargée : le jeu sortira sur Xbox Series X|S à l’été, 3 mises à jour conséquentes sont d’ores et déjà prévues et notre planète aussi sera mise à jour, puisque nous pensons développer entre 4 et 5 mises à jour du Monde ».

L’éditeur affirme que les joueurs sur console « peuvent s’attendre à retrouver la même profondeur que sur la version PC et à découvrir le plus authentique, le plus réaliste des simulateurs de vol que nous n’ayons jamais créé ».

Flight Simulator sera disponible dans le Xbox Game Pass dès le jour de son lancement.