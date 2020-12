myCanal enfin en 4K sur la Shield TV de NVIDIA, disponible sur les Fire TV d'Amazon

Le service gagne du terrain et s'améliore enfin du côté de l'OS multimédia de Google. On apprend ainsi que « grâce à la dernière mise à jour de l’application, la NVIDIA Shield permet de diffuser en 4K UHD les chaînes CANAL+ 4K-UHD et Événement 4K ».

Pour rappel, c'était actuellement le cas uniquement via la Freebox Pop de Free et les Smart TV 4K de Sony sous Android TV.

Autre nouveauté pour myCanal : elle est disponible pour les produits Fire TV d'Amazon. Cela concerne aussi bien les clés que le Cube. Rien n'est précisé cette fois pour la 4K, il y a donc de grandes chances que la définition maximale soit du 1080p pour le moment.