Free offre 6 mois de Disney+ à ses clients Delta/Pop… mais pas ceux avec le Player One/Devialet

Le FAI annonce être le premier à « proposer l’intégralité des contenus Disney+ directement sur la télévision via la Freebox ». Pour fêter ça, il annonce une promotion spéciale.

Certains clients peuvent en effet souscrire au service de SVOD en profitant de six mois offerts. Ils seront ensuite facturés 6,99 euros par mois (jusqu'à la hausse), le tout étant sans engagement.

Mais cela ne concerne que ceux ayant opté pour le Player Pop sous Android TV, qu'il soit fourni avec le Server Pop ou Delta. Les clients Mini 4K ne pourront pas en profiter, pas plus que ceux ayant des offres plus chères comme les Freebox One (qui n'est plus proposée) et Delta avec Player Devialet.

Et pour cause, aucune application Disney+ n'y est proposée, rendant impossible la souscription depuis le boîtier TV. Le FAI a donc joué la carte de la simplicité et décidé de ne pas y proposer son offre.

Un regret de plus pour ces clients qui ont cru à la promesse de l'écosystème 100% Free et qui semblent peu à peu délaissés. On attend d'ailleurs toujours des nouvelles du support du Dolby Atmos pour le Player Devialet.