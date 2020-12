SUNBURST (faille SolarWinds) : FireEye, Godaddy et Microsoft proposent un « kill switch »

Le pot aux roses a été découvert en début de semaine. SolarWinds se serait méchamment fait pirater pour diffuser des mises à jour vérolées à ses clients : organisations gouvernementales, armée et services de renseignement…

Comme le rapporte BleepingComputer en se basant sur une déclaration de FireEye, un kill switch a été trouvé – en collaboration avec Godaddy et Microsoft – pour stopper l’attaque et empêcher SUNBURST de fonctionner.

La faiblesse du cheval de Troie est la suivante : « En fonction de l'adresse IP renvoyée lorsque le cheval de Troie résout avsvmcloud[.]com et sous certaines conditions, il s'arrêterait et empêcherait toute exécution ultérieure ». Cela fonctionne pour les anciennes comme les nouvelles contaminations. De plus amples détails sont disponibles ici.