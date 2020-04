Zoom 5.0 va apporter les améliorations de sécurité promises, mais la route reste longue

La nouvelle version sera déployée la semaine prochaine, avec à son bord les mesures annoncées récemment.

L’une des plus importantes est le passage du chiffrement à l’AES-256 GCM au lieu de l’AES-128 actuel. Le chiffrement ne sera toujours pas de bout en bout comme l’entreprise en faisait initialement la publicité, mais le renfort reste bienvenu.

Zoom 5.0 activera également plusieurs comportements par défaut, dont les mots de passe pour rejoindre la session. Il ne sera plus possible d’enregistrer les sessions sans un mot de passe. Même chose pour la salle d’attente, toujours active et nécessitant que l’initiateur de la session valide les arrivées. Une mesure pour limiter le « zoom-bombing ».

Comme annoncé plus tôt dans le mois, Zoom 5.0 présentera un bouton Sécurité réunissant toutes les fonctions liées. Enfin, les comptes payants pourront choisir la région dans laquelle ils souhaitent que les données soient routées.

Eric Yuan, PDG de l’entreprise, se dit fier du travail déjà accompli durant les trois mois de pause annoncés par l’entreprise pour se concentrer exclusivement sur la sécurité. Il ajoute cependant que « ce n’est qu’un début ». On attend de voir, le service de visioconférence ayant beaucoup à se faire pardonner.