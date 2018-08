Zenfone Max Pro M1 : écran de 6", Snadpragon 636 et batterie de 5 000 mAh pour 199 euros

Nouveau venu dans la famille Max, ce smartphone (ZB602K) mise sur l'autonomie. Il propose une charge rapide permettant de remplir la batterie à 100 % en 2h42.

Le SoC Snapdragon 636 (huit cœurs) est épaulé par 3 ou 4 Go de mémoire vive avec respectivement 32 et 64 Go de stockage. Wi-Fi 802.11n sur les 2,4 GHz (non dual band) et Bluetooth 5 sont au programme.

L'écran affiche 2 160 x 1 080 pixels, deux caméras sont présentes à l'arrière, une de 8 Mpixels à l'avant et Android 8.1 (Oreo) sont au programme.

Le smartphone est d'ores et déjà disponible pour 199,99 euros en version 3/32 Go et 279,99 euros avec 4/64 Go. Ce dernier profite d'une offre de remboursement de 30 euros jusqu'au 30 septembre.