Yubico Authenticator mis à jour sous iOS

Après le support de WebAuthn pour les comptes Google sous Safari, ça bouge dans le petit monde des clés de sécurité. L'entreprise à l'origine des Yubikey vient ainsi de mettre à jour son application destinée aux appareils mobiles d'Apple.

Cette version 1.3 de Yubico Authenticator corrige bien entendu quelques bugs et apporte quelques nouveautés, comme l'affichage d'informations supplémentaires sur la clé (numéro de modèle, série, firmware).

L'utilisateur peut aussi accéder au code OTP (One Time Passcode) complet, et (dés)activer la fonctionnalité. Enfin, l'application est annoncée comme plus pratique, profitant de la biométrie via FaceID et TouchID.

Pas de changements par contre pour la version Android, qui date de septembre 2019.