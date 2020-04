YouTube TV devient une PWA pour Chrome OS

Le service, disponible uniquement aux États-Unis, peut désormais être installé comme Progressive Web App directement depuis Chrome.

L’information a été obtenue par Chrome Unboxed, qui y voit une confirmation de l’avenir des PWA sur la plateforme. Il faut dire que dans le cas de services diffusant du contenu, les applications web ont de multiples avantages, dont la très faible consommation d’espace disque et la possibilité pour les développeurs de mettre à jour le code sans provoquer de nouveau téléchargement.

La question se pose plus globalement, tant les PWA peuvent revêtir des avantages. On l’a vu avec Twitter : basée sur ce qui était initialement la version mobile du service, la PWA est maintenant proposée comme mouture par défaut et peut être installée sur les ordinateurs quand le navigateur prend en charge la fonction.

La même PWA peut être installée sur Android et se comporter comme l’application classique, avec espace local de stockage et notifications, notamment. Seule Apple résiste de toutes ses forces, la firme ne jurant que par le code local.

Ce dernier gardera toujours pour lui l’avantage des performances, mais la légèreté de l’actuelle PWA rend cette différence caduque pour bon nombre d’utilisateurs, surtout quand on connait la lourdeur des applications classiques proposées par Twitter.